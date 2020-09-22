Во время восхождения на гору Демирказик (3 756 м), которая является высочайшей в горном хребте Центрального Тавра, украинец попал в неприятную ситуацию - упал с четырехметровой высоты и сломал лодыжку.

Об этом сообщает Hurriyet.

Отмечается, что по итогам проверки состояния здоровья 45-летнего украинца было решено обратиться за помощью к властям и вызвать бригаду спасателей, которые погрузили туриста на носилки и госпитализировали.

Сейчас турист находится в центральной больнице города Чамарды и чувствует себя хорошо.

Напомним, турист из Украины погиб на болгарском курорте "Солнечный берег". Тело мужчины нашли на берегу моря на пляже у гостиницу "Гларус". По предварительным данным, украинец утонул и его тело волной выбросило на берег.

Как сообщала "Страна", в открытой для украинских туристов Турции, где ввели всеобщий масочный режим, от коронавируса умер турист из Закарпатья, который отдыхал на курорте с семьей.