В подмосковном городке Ногинск женщина случайно убила мужчину во время секса, однако обнаружила бездыханное тело возлюбленного лишь к утру.

Об этом сообщает издание 360tv.ru.

Так, в процессе плотских утех у себя дома девушка случайно ударила своего 46-летнего парня локтем по голове. После пара легла спать, а утром оказалось, что возлюбленный мертв. Врачи констатировали смерть от удара по голове тяжелым тупым предметом и, как следствие, кровоизлияние под оболочку головного мозга.

Правоохранители задержали виновницу несчастного случая, так как ранее ее судили по статье УУгроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Сейчас полиция проводит с подозреваемой следственные действия.

Напомним, в Днепре в автомобиле такси прохожие нашли мертвого мужчину, вероятно, водителя, который умер после того, как воспользовался услугами проститутки.

Как сообщала "Страна", чешский суд города Усти-над-Лабем приговорил 29-летнего гражданина Украины за жестокое убийство секс-работницы, с которой тот не смог договориться о цене за услуги.