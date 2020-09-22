Известная российская актриса и ведущая Хильда Кармен была срочно госпитализирована в психоневрологический диспансер после прогулки по городу абсолютно без одежды.

Об этом сообщает vokrug.tv.

Так, 27-летняя ведущая на телеканале ТВ-3 оказалась в диспансере после того, как в интернете появилось видео голой прогулки девушки в центре подмосковного города Раменское. На ролике знаменитость двигается вдоль дороги, после чего оказывает ожесточенное сопротивление санитарам, приехавшим на вызов очевидцев. В итоге врачам все же удается спрятать девушку в машину скорой помощи, свидетели инцидента предполагают, что девушка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Однако медики эту информацию опровергли и рассказали, что прогулка голышом - последствия нервного срыва, который пережила Хильда. Сейчас врачи пытаются помочь звезде вернуться в норму и понять причины ее недомогания.

Фанаты выдвинули два предположения. Согласно с первым, выходка Хильды - пиар нового телевизионного проекта. Другие же считают, что причиной такого поведения может быть личная трагедия, с которой Хильде не удалось справиться. Так, девушка довольно часто жаловалась поклонникам об отношениях с семьей супруга - те всячески пытаются настроить родственников против "разлучницы семьи", несмотря на огромный временной промежуток между разводом и новой свадьбой ее мужа и продюсера Георгия Руденя. Бывшая жена не дает ему видеться с трехлетним сыном Львом, ее всячески поддерживает и свекровь Хильды.

"Я не могу познакомиться с Лёвой, меня не принимает вся его семья. Люди живут в своём выдуманном мире, не верят что сын выбрал жену и сам затащил ее в загс (они думают что Гоша в моей секте), Саша видимо уже год как не может принять что рассталась с Гошей и он теперь мой муж, из семьи его никто не уводил (когда мы познакомились они уже разошлись)… серьезно, я ничего не понимаю, я предполагаю… И знаете, так это все как то тяжело, а мы же тут с вами по правде, ну точнее я с вами — так вот, такая у нас правда с @georgerudenya. Казалось бы -Пандемия, смерти, болезни… Но люди совсем перестали ценить людей, и от это этого ещё страшней", - рассказала знаменитость фанатам в августе этого года.

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