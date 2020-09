Детский телеканал Дании Ultra выпустил ток-шоу Ultra Strips Down (примерный перевод с английского - "Ultra разбирает по частям"), в котором перед детьми в студии предстали полностью раздетые взрослые обоих полов. По заявлению создателей передачи, таким образом они хотели поддержать бодипозитив и помочь преодолеть комплексы, возникающие у детей из-за стереотипа идеального тела.

О скандальном выпуске написали многие СМИ, его также бурно обсуждают в соцсетях.

"Стриптиз" случился в выпуске, посвященном коже и волосам. Перед аудиторией, состоящей учеников копенгагенской школы Орестад 11-13-ти лет, предстали мужчины и женщины, одетые в халаты. По команде ведущего Янника Шоу взрослые скинули одежду, под которыми были полностью голыми - даже без белья.

Среди "моделей" оказались люди, далекие от пропагандируемого индустрией красоты идеала: коренастая дама с татуировками, чернокожий, мужчина с синдромом карликовости, женщина с излишками кожи после похудения, человек с протезом.

"Дети, а теперь вы можете задать нашим гостям свои вопросы. Не нужно стесняться, плохих вопросов не бывает", - призвал бодрым голосом ведущий.

Было видно, что подросткам стало неловко. Однако затем они преодолели стеснение и принялись активно задавать вопросы. Так, у мужчины по имени Мартин дети поинтересовались, доволен ли он длиной своего полового члена. В ответ герой программы сказал, что волновался по этому поводу в юности, но со временем научился принимать себя таким, какой есть.

Шоу Ultra Strips Down выходит на датском ТВ второй сезон и уже отмечено профессиональными наградами. Как пишет The New York Times, выпуск с раздевающимися перед детьми дядями и тетями спровоцировал резкий рост рейтингов передачи.

Однако далеко не всем таким методы просвещения кажутся допустимыми.

"Детям еще слишком рано смотреть на мужские и женские гениталии. В этом возрасте им еще есть о чём подумать, кроме этого. Всему свое время. Пусть это делают родители или школа, а передача выглядит просто вульгарнo", - сказал датскому порталу BT член Датской народной партии Питер Скааруп.

"Это не имеет ничего общего с сексом. Шоу о том, чтобы относиться к своему телу естественно, как делают дети", - возразил всем недовольным критикам ведущий программы Янник Шоу.

