Во время футбольного матча между "Карлтон Атлетик" и "Илкли Таун" в Западном Йоркшире на поле выбежала альпака. Матч пришлось приостановить.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что альпака по имени Оскар сбежал с соседней фермы и присоединился к игре. Футболистам и гостям на трибунах около 15 минут не удавалось выманить животное с поля едой и криками. Подходить близко к альпаке боялись, так как животное моет и лягнуть. Вскоре альпаку забрал хозяин.

"Через 35 минут (после начала матча - Ред.) он ускользнул, прошел через вход и вышел на поле. Судья остановил игру. Люди не хотели приближаться к нему на случай, если он пнет. Затем вызвали фермера, и в конце концов его вернули домой", - рассказали очевидцы.

В "Карлтон Атлетик" отмечают, что ферма с альпаками находится возле поля уже несколько лет, однако таких случаев раньше не было.

"Он выбрался, должно быть, где-то есть небольшая щель в барьере, потому что мы также видели здесь цыплят. Оскар действительно любознателен, он наслаждался и бегал по полю, он не беспокоился - пара игроков сказала, что он был нашим лучшим игроком матча", - добавил глава ФК "Карлтон Атлетик" Джон Флинн.

Видео: YouTube / Welcome to Yorkshire

Напомним, во время товарищеского футбольного матча в Турции между казахстанской командой "Кайрат" и клубом из Украины "Днепр-1" произошел курьезный случай. На 72-й минуте поединка, когда счет был 3:1 не в пользу украинцев, на поле выбежал пес.

Как сообщала "Страна", во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов, который проходил в Мадриде, на футбольное поле выбежала обнаженная болельщица. В итоге главному арбитру пришлось остановить поединок между английскими Ливерпулем и Тоттенхэм Хотспур.