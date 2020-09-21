Главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Андрей Каприн назвал наиболее вероятную причину смерти князя киевского Владимира Святославича и великого киевского князя Ярослава Мудрого. По его мнению, оба скончались от онкологического заболевания.

Слова специалиста приводит РИА Новости.

Каприн сказал, что рак известен людям очень давно.

"Рак известен издревле. Мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый. Об этом есть летописи", - сказал Каприн.

Как гласят летописи, князь Владимир умер неожиданно 15 июля 1015 года "на Берестове". После кончины он был признан святым. Его сын Ярослав Мудрый, при котором был составлен первый свод законов древнерусского права "Русская правда", умер, по разным данным, 17 или 20 февраля 1054 года в Вышгороде.

Ранее "Страна" сообщала, что рак унес жизнь младшего сына певца Виктора Павлика.

Мы также писали, что от онкологии умер соратник Дмитрия Яроша комбат Андрей Гергерт (позывной "Червень").