Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупация Крыма и агрессия России на Донбассе доказали, что уроки Второй Мировой войны не усвоены. Эти действия РФ похожи на попытку вернуться к разделению сфер влияния, как было накануне той войны.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом глава государства сказал во время видеовыступления на заседании в честь 75-й годовщины ООН, которое проходит в Нью-Йорке в режиме видеоконференции.

"75 лет назад основание ООН стало символом того, что человечество должно было выучить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе доказывают, что этот урок не усвоен. Напомню, что это не только и не просто война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это подобно попытке вернуться к разделению сфер влияния в мире", - отметил Зеленский.

Он добавил, что 75 лет назад тяжелые и нестабильные послевоенные времена объединили государства-основатели ООН, побудив их отказаться от противоречий, чтобы построить лучший мир.

"Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды. Но, к сожалению, мы должны признать, что мир ХХІ века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека", - сказал президент.

По мнению Зеленского, современный мир так же сложен, как и 75 лет назад, а мирная жизнь и благополучие остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках планеты.

"За предыдущие 75 лет человечество взошло на самые высокие вершины, погружалось в глубочайшие впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН удаленно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?" - задал риторический вопросы президент.

Затем он затронул тему пандемии коронавируса, которая, по его словам, стала шоком для всех стран, и добавил, что необходимо использовать этот тревожный сигнал, чтобы положить конец разногласиям и объединить усилия для достижения кардинальных результатов.

"Не только вернуться к целям и принципам устава ООН, но и приступить к их постоянному и полному выполнению. Начнем же сейчас! Планеты Б у нас нет, мы живем здесь и только один раз", - призвал президент Украины.

Ранее "Страна" подробно разбирала причины, которые привели ко Второй мировой войне.

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