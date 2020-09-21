Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил Международному валютному фонду начать в Украине работу в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Премьер-министр Денис Шмыгаль 21 сентября провел онлайн-встречу с Директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммера. Глава правительства сообщил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалина Георгиева с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине", - указано в сообщении.

Отмечается, что на переговорах также присутствовали Министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко. Шмыгаль, помимо прочего, поздравил Каммера с назначением на должность и напомнил о важности МВФ в работе президента и правительства Украины, пригласив его посетить страну после снятия карантинных ограничений.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемой в непростые для всего мира времена", - добавил он.

Напомним, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на 350 млн долларов, решение о выделении которого было принято еще в конце июня. Обещанные средства до сих пор не поступили. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщала "Страна", в Минфине рассчитывают получить второй транш от Международного валютного фонда до конца текущего года, другие сценарии в ведомстве не рассматривают.