Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченным послом Украины в Швеции дипломата Андрея Плахотнюка, который отвечал за Минские договоренности со стороны Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", - указано в сообщении.

Как известно, ранее Плахотнюк вел переговоры в Минске по Донбассу, представляя Министерство иностранных дел Украины, а также возглавлял департамент МИД по противодействию угрозам со стороны РФ. После этого он работал послом в Китайской Народной Республике и теперь является председателем шестого территориального департамента МИД.

Стоит отметить, что в 2021 году представитель Швеции станет временным председателем в ОБСЕ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Ярослава Мельника послом Украины в Итальянской Республике.

Как сообщала "Страна", в посольстве США отреагировали на принятие сегодня Верховной Радой Украины проекта постановления об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).