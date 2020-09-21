Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении государственных гарантий малому бизнесу на портфельной основе и внедрении финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем. Этот документ был поддержан Кабмином еще в апреле и принят парламентом 3 сентября. Также Зеленский подписал закон о повышении надбавки на уход инвалидам с детства, принятый Радой 2 сентября.

О подписании закона главой государства сообщает его официальный сайт.

Как отметили в пресс-службе Зеленского, документ направлен на расширение возможности доступа к кредитным ресурсам для микро-, малых и средних предприятий.

Согласно закону, в текущем году государство может предоставить портфельные гарантии в объеме до 5 млрд грн. Для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов, предоставляемых украинским микропредприятиям. малому и среднему бизнесу в размере, не превышающем 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту, необходимо решение Кабинета министров, согласованное с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

В документе отмечается, что порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе, размер и вид обеспечения, предоставляемого такими субъектами хозяйствования, устанавливаются правительством. Предоставление таких гарантий оформляется в виде договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

Кроме того, закон предусматривает внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем и позволит реализовать инициативы президента относительно доступного ипотечного кредитования.

Второй подписанный президентом документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, повышая уровень государственной поддержки.

В частности, закон предусматривает поэтапное повышение указанной надбавки. Она увеличится следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства из подгруппы А I группы: с 1 января 2021 - с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022 - до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы: с 1 января 2021 - с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе: с 1 января 2021 - с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет: с 1 января 2021 - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет, а с 1 января 2022 - до 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет;

на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2021 - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а с 1 января 2022 - до 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее "Страна" сообщала о том, что Зеленский подписал закон об отмене справки о несудимости для кандидатов в местные депутаты.

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