"Слуга народа": рекордное падение перед выборами

В последние дни партийные команды выходят на стартовую позицию, чтобы начать официальную предвыборную кампанию на местные выборы. Уже по предварительным заявкам кажется, что самым громким полем битвы окажется не Киев, а Одесса, куда основные политические силы направляют своих "тежеловесов":

"Слуга народа" – министра здравоохранения (и бывшего одесского губернатора) Максима Степанова, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – нардепов Вадима Рабиновича (он возглавит областной список), Николая Скорика (тоже бывшего губернатора, он пойдет в мэры), а "Наш край" – экс-министра транспорта Евгения Червоненко.

В Киеве ситуация немного иная: тут в выборах мэра тоже будут участвовать несколько известных фигур, а вот списки партий мало кого заинтересуют. Так, в списке УДАРа отсутствуют бывшие или действующие нардепы или министры – в основном это команда тех, кто уже работает в мэрии Виталия Кличко.

Вчера свой список озвучила "Слуга народа", и выяснилось, что в нем практически никого с "говорящими" именами нет. Разве что пара телеведущих, которых, впрочем, знают только поклонники их программ.

Похоже, что, как и 14 месяцев назад, партия Владимира Зеленского собирается делать ставку на название. Исходя из того, что бренд вытянет на себе список неизвестных имен.

Но эта теория ошибочна. Вчера КМИС опубликовал свои результаты последнего соцопроса, которые показали, что рейтинг "Слуги народа" опустился до рекордно низкой отметки – 21%. И что хуже всего для "слуг" - ближайшие конкуренты "Евросолидарность" и "ОП-ЗЖ" отстают от них всего на 3-4%.

Так что бренд не только не вытянет партию власти в победители выборов, но и может сыграть против ее кандидатов. Особенно на Востоке, Западе и в Киеве.

Фокин грозит уходом из Минской ТКГ

Слепленная нынешним летом в интересах предвыборной кампании "слуг народа" новая конструкция украинской делегации в Минской переговорной группе может развалиться в считанные недели.

Вчера замглавы делегации, экс-премьер Витольд Фокин заявил, что через месяц покинет Минскую ТКГ, если власть не начнет поддерживать его инициативы.

А инициативы у Фокина, по сравнению со многими другими участниками процесса, неординарные: это и готовность вместе с Леонидом Кравчуком съездить на неконтролируемые территории Донбасса, чтобы на месте попытаться найти компромисс, и широкая амнистия почти для всех участников конфликта за последние шесть лет.

Бывший премьер не скрывает: он является сторонником компромисса – то есть собственно того единственного пути, который может привести к миру в ситуации, когда ни одна из сторон не способна одержать военную победу. Однако к этому пути не готовы те, кто назначил Фокина, – то есть президент и его офис. В их сценарии экс-премьер (как и раньше советник главы ОП Сергей Сивохо) должны играть декоративную функцию, создавая видимость того, что во власти есть люди, которые действительно хотят идти по пути мирного урегулирования. И зарабатывать на этом очки перед выборами.

Но поддерживать реально их идеи никто не собирается. И это очевидно уже сейчас (хотя бы по нервной реакции властей на интервью Фокина).

И если Фокин действительно уйдет через месяц (то есть еще до выборов), то Банковой придется искать нового кандидата на роль сторонника мира, которому ничего не дадут сделать.

Транш МВФ: ждем или делаем вид?

Вчера министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство рассчитывает получить от МВФ второй транш кредита по программе, подписанной в мае. При этом даже он не решился назвать сроки, в которые это может произойти. И это не случайно, поскольку шансы на транш до конца года крайне призрачны.

Стоит отметить, что уже никто в правительстве и не вспоминает о том, что по плану второй транш – 1,5 млрд долларов – должен был прийти в сентябре. Сейчас речь идет в лучшем случае о пересмотре программы, после чего, вполне вероятно, придется подписывать новое соглашение.

Но, судя по всему, большого желания подписывать это соглашение у нынешней власти нет. Основные требования фонда уже давно перестали быть финансовыми и переместились в другую плоскость – прикрытия структур, созданных благодаря Западу и контролируемых им (вроде НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры). А у Банковой как раз есть большое желание разобраться с ними и взять под свой контроль.

Поэтому наиболее реальный вариант состоит в том, что украинская власть, не отвергая идею сотрудничества с МВФ в принципе, будет вести длительные переговоры без особых надежд на успешное их завершение. Это нужно для того, чтобы создать для остального мира иллюзию, что сотрудничество с фондом продолжается.

В данном плане есть только один риск – что МВФ не понравится, если его будут водить за нос, и он поставит вопрос ребром. Но до конца года это точно не произойдет.

Карантин без цвета: отличаются ли чем-нибудь красная и желтая зоны

Вчера Украина начала жить по измененным в очередной раз карантинным правилам, при которых фактически не учитывается показатель заболеваемости, а ключевыми становятся показатели заполняемости больниц и количества сделанных тестов. А самое главное – по новым правилам сами местные власти будут определять, какие из мер, необходимых в зоне определенного цвета, нужно выполнять, а какие нет.

Как это выглядит, можно было понять уже из вчерашнего постановления Кабмина о городах красной зоны: там перечислили несколько городов районного уровня (причем не только западноукраинских, но и Канев с Нежиным в центральном регионе), о которых было сказано, что в них должны быть ограничены работа школ и доступ в общественный транспорт. И все.

Что такое "ограниченная работа" или "ограниченный доступ", каждый может понимать по-своему, ведь ограничение – это не запрет. И уже вчера стало ясно, что красная зона с такими "ограничениями" ничем не будет отличаться от оранжевой, а оранжевая – от желтой. Потому что во всех них одинаково будут работать и транспорт, и школы.

Зато одно существенное отличие ввели для зеленой зоны: там разрешили проведение концертов. Вот только одно "но": коронавирус – преимущественно городская болезнь (здесь он быстрее распространяется из-за большего скопления людей), а потому в Украине фактически нет городов, находящихся в зеленой зоне. А потому ареной для выступлений украинских звезд могут быть разве что сельские клубы – там, где их еще не закрыли.

Беларусь: протесты финансирует Польша

Беларусь пережила очередной уикенд протестов, но они уже всем приелись, поэтому на сами митинги и шествия мало кто обратил внимание.

Больше обратили внимание на то, что Евросоюз опять не смог согласовать санкции против режима Александра Лукашенко. Так что теперь вопрос передали уже с уровня министров иностранных дел на уровень лидеров государств и правительств, а такие встречи бывают нечасто.

Однако даже несостоявшиеся санкции против Минска большого внимания не привлекли. Наибольший интерес за последние дни, пожалуй, вызвало интервью, которое российский блогер Юрий Дудь взял у создателей Nexta – Телеграм-канала, который координирует и управляет протестами.

Благодаря Дудю все узнали, что "информатор и организатор" Беломайдана финансируется правительством Польши.

Безусловно, это была недоработка спонсоров протеста: они должны были учесть, что имеют дело не с опытными политиками, а с молодежью, которой нравятся хайп и всеобщее внимание и которая при этом не понимает всех нюансов подковерных игр. А потому "некстомольцы" честно сдали своих спонсоров.

И хотя многие подозревали, что именно так все и происходит, такое откровение окончательно вскрывает цинизм звучавших из Евросоюза заявлений с требованиями о невмешательстве в белорусские дела. Потому что, как выясняется, никто так сильно в них не вмешивается, как польское правительство через своих агентов влияния.

Так что фактически в Беларуси нет никакого противостояния тоталитаризма и демократии – есть противостояние Евросоюза и России в битве за расширение сфер влияния. Все остальное вторично.