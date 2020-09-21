США, ранее требовавшие от ФРГ пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2" в связи с отравлением Алексея Навального, объявили о создании коалиции, чтобы помешать завершению строительства газопровода.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью немецкой газете Bild.

По словам Помпео, трубопровод подвергает опасности Украину.

"С точки зрения США, "Северный поток - 2" ставит под угрозу Европу, поскольку делает ее зависимой от российского газа и подвергает опасности Украину, что, как мне кажется, беспокоит многих немцев. Мы надеемся, что "Северный поток - 2" не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы помешать этому", - сказал Помпео.

Госсекретарь США также выразил надежду, что правительство Германии присоединится к оценкам Вашингтона относительно "Северного потока - 2", - "будь то в связи со случившимся с Навальным, или из-за последствий для безопасности".

Помпео напомнил, что, когда против Скрипалей было применено химическое оружие, Вашингтон принял очень сильные ответные меры.

"Нет никаких оснований ожидать, что Соединенные Штаты не отреагируют должным образом на то, что произошло, когда все данные будут доступны", - сказал американский политик.

Между тем Германия предложила США миллиард евро за отказ от санкций против "Северного потока-2".

Как писала "Страна", депутаты Бундестага 18 сентября не смогли принять резолюцию по остановке "Северного потока - 2".