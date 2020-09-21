Руководство Государственного бюро расследований (ГБР) пытается давить на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) из-за законных действий НАПК для разрешения конфликта интересов у заместителей руководителя Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков 21 сентября во время брифинга, который состоялся после его допроса в ГБР в качестве свидетеля.

Новиков указал, одной из причин вызова на допрос он видит недавнее письмо НАПК к председателю Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денису Монастырскому. В это письме отмечается, что заместитель директора ГБР Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, руководя ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана.

"Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственной мерой для полного разрешения конфликта интересов в этом случае может быть только его увольнение с должности", - отметил глава НАПК.

Новиков рассказал, что НАПК внесло предписание и.о. директора ГБР Соколову о непредоставлении работниками Бюро информации о конфликте интересов у него и его заместителя. НАПК имеет основания считать, что Соколов не принял мер, чтобы устранить конфликт интересов, насчитав премию и другие выплаты самому себе.

"Мы связываем эти вызовы с тем, что Национальное агентство осуществляет непосредственно свою работу, а ГБР фактически препятствует осуществлению этих функций", - добавил Новиков.

В НАПК напомнили, что официальная причина вызова главы органа на допрос в ГБР касается дела о злоупотреблениях экс-руководства агентства более чем 9 млн грн при аренде оборудования для Регистра деклараций.

Как писала "Страна", на днях НАПК отправило в суд протокол о коррупции по главе управления Офиса генпрокурора.

Мы также сообщали, что в августе за неделю НАПК направило в суд 16 админпротоколов против чиновников и лидеров партий.