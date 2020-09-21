В понедельник, 21 сентября, сотрудники Киберполиции задержали в Киеве хакера, который блокировал продажу билетов на концерты своей любимой украинской певицы. Им оказался 24-летний харьковчанин, которому за содеянное грозит до шести лет в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции на своем сайте.

Следствие установило, что парень, который проживал в Деснянском районе столицы, осуществлял DDoS-атаки на сайты и настроил бот-сеть, которая препятствовала другим пользователям в покупке билетов. При этом фигурант использовал иностранные VPN-сервисы.

В результате таких действий два концерта певицы были отменены. Еще три прошли в присутствии лишь 30% зрителей.

По предварительным данным полиции, сумма ущерба составляет более 500 тысяч гривен.

По этому делу уже открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи") УК. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Имя певицы полиция не называет. Однако, как сообщил "Стране" источник в концертных кругах, речь идет об известной певице Христине Соловий. По его словам, из-за действий хакера организаторы уже на протяжении длительного времени не делают концертов артистке.

Украинская певица Христина Соловий. Фото: instagram.com/ soloviyka

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