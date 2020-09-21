В столице Испании, где заболеваемость Covid-19 достигла апрельского рекорда, с понедельника ужесточен карантин. Жителей Мадрида ограничили в передвижениях и запретили групповые собрания.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Власти изолировали 37 кварталов, среди жителей которых выявили наиболее число заражений. Теперь их жителям нужно давать веское обоснование, чтобы покинуть свои районы. Ограничения затронули около 860 000 человек, или 13% от 6,6 миллиона жителей столицы. За соблюдением введенных правил следит полиция.

Закрытые районы являются самыми бедными и наиболее густонаселенными. В последние 14 дней заболеваемость в них превышает тысячу случаев на 100 000 человек. Для сравнения, в других странах Европы аналогичный показатель составляет 76 случаев.

Кроме того, в Мадриде ограничено допустимое число посетителей в ресторанах и барах.

Эти меры вызвали недовольство населения, в особенности среди представителей малого бизнеса. Несколько десятков человек вышли в понедельник на акцию против ужесточения мер безопасности.

Премьер Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду нужен особый план, и власти готовы будут рассмотреть другие сценарии в случае необходимости.

В Минздраве Испании считают, что страна на грани второй волны коронавируса, и власти изо всех сил стараются ее не допустить. Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили более 659 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 30 тысяч заболевших скончались.

Кроме того, как сообщает El Pais, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в сообществе Мадрид будут задействованы военные для борьбы с распространением COVID-19.

Как писала "Страна", власти Австрии объявили начало второй волны Covid-19.

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