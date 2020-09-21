Новым и.о. директора Госбюро расследований стал Алексей Сухачев. Соответствующая информация появилась на сайте ГБР. Ранее и.о. директора Госбюро был Александр Соколов.

Сухачев 20 августа был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Напомним, первым директором ГБР был Роман Труба, занимавший должность с 22 ноября 2017 года. Однако в декабре-2019 президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований, который предусматривал увольнение Трубы.

27 декабря 2019 года главой ГБР стала Ирина Венедиктова. 17 марта она стала генпрокурором Украины. После назначения Венедиктовой на новую должность и.о. главы ГБР занял Александр Соколов.