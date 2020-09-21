Южно-Африканская Республика хочет экспортировать в Украину шерсть и мясную продукцию, в частности мясо крокодилов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на странице в Facebook.

Так, временно исполняющая обязанности председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко встретилась со специалистами компетентных органов ЮАР. На встрече стороны обсудили возможности экспорта украинского мяса (птицы и свиней) в ЮАР, а также яиц и яичной продукции, в частности условия доступа на рынки.

"Кроме того, в ходе рассмотрения вопроса экспорта свинины участники обсудили возможности признания регионализации в части АЧС, учитывая ситуацию в мире", - говорится в сообщении.

При обсуждении вопросов также были рассмотрены новые нормы импорта в Украину животноводческой продукции. Представители ЮАР, в свою очередь, выразили заинтересованность в экспорте в шерсти и мясной продукции, в частности мяса крокодилов.

По итогам встречи была достигнута договоренность продолжить коммуникацию на уровне компетентных органов по поднятым вопросам.

Ранее мы писали, что Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%.

Также сообщали, что в 2020 году Украина импортировала картофеля на 503% больше, чем в прошлом году.