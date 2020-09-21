Народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в коррупции, суд арестовал на два месяца с возможностью внесения залога в 3 млн гривен. Прокуроры требовали для него залог вдвое больше - в 6,5 млн.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Высший антикоррупционный суд должен был избрать меру пресечения бывшему представителю фракции "Слуга народа" еще 18 сентября. Однако из-за неявки фигуранта уголовного дела суд перенес заседание на понедельник.

Суд вынес свой вердикт, удовлетворив ходатайство следствия.

"Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 9.11 в рамках сроках досудебного расследования. Взять подозреваемого Юрченко под стражу в зале суда. Определить подозреваемому залог в сумме 3 млн 1 тысяч 656 грн", - сказано в определении суда.

В случае внесения залога на Юрченко будет обязан носить электронное средство контроля, являться к детективу по первому вызову, уведомлять об изменении места проживания и работы, а также сдать документы для выезда за границу.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату ВАКС на протяжении пяти дней.

Как ранее писала "Страна", во время заседания суда подозреваемый во взятках нардеп заявил о своей невиновности.

Также мы рассказывали о факте, всплывшем на суде: детективы НАБУ нашли у Юрченко незарегистрированный пистолет.