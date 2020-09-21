Во время проведения штатных стрельб в южном регионе Украины внезапно вспыхнул полигон - загорелась сухая трава и сухостой в лесополосе.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Уточняется, что военным и представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось остановить распространение огня, но тушение пожара пока продолжается.

"Для тушения были задействованы соответствующая дежурная пожарная техника и авиация. Личный состав и технические средства не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщает ГСЧС, пожар произошел в Голопристанском районе Херсонской области, горит около 10 гектаров лесного массива. Угрозы населенным пунктам нет.

К тушению пожара привлечены 104 человек и 32 единицы техники, в том числе два самолета, которые сбрасывают воду. От Вооруженных сил Украины также привлечен личный состав и техника, в том числе два пожарных танка и вертолет.

Напомним, что на территории южных областей Украины в эти дни проходят международные стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия 2020".

Также мы сообщали, что больше сотни украинских бойцов тушили пылающий военный полигон под Киевом.