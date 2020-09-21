Во Львове юноши 16 и 18 лет жестоко избили до смерти двух бездомных людей. Один скончался еще на месте преступления в день, когда оно произошло, 12 сентября, второй умер в больнице от травм.

Об этом сообщает Укринформ.

Жертв молодых садистов нашли 12 сентября в заброшенном здании на улице Богдана Хмельницкого. Один бездомный, 70-летний мужчина, в момент прибытия правоохранителей уже был мертв. Второго, 66 лет, доставили в больницу, где он пролежал в коме в реанимации, а затем скончался.

Полиция установила, что к нападению причастны 16-летний львовянин и 18-летний житель Жовковщины. Подростки в течение трех дней издевались над бездомными, которые обосновались в заброшенном здании. Парни избивали пожилых мужчин металлическими трубами и деревянными ножками от мебели, обливали их моторным маслом и осыпали сухой строительной смесью. Они требовали от бездомных 200 гривен, а свои действия снимали на телефоны.

"Пациент 66 лет поступил к нам неделю назад, после избиения. Был доставлен скорой помощью в критическом состоянии с угрозой для жизни: признаками травматического повреждения и доминирующей центрально-мозговой травмой. Борьба за жизнь и интенсивная терапия не дали результатов, динамика была отрицательной. И на фоне тяжелой церебральной недостаточности пациент умер. Причина смерти - черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью", - сказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Львовской клинической больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

В связи с убийством полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, составляет до десяти лет лишения свободы. Однако учитывая гибель второго потерпевшего, мера наказания может составить от 15 лет до пожизненного заключения.

Бездомные нередко становятся жертвами страшных убийств и издевательств. Так, два года назад "Страна" сообщала, что в Павлограде двое студентов от скуки насмерть забили бездомного и искалечили еще двоих.

А в Волновахе Донецкой области водитель такси привез бомжа в багажнике на автомойку, после чего начал мыть его средствами, предназначенными для машин.