Перед Поклонской был нелегкий выбор. Кадр с видео

Депутат Госдумы России и бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что предала бы казни бывшего секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Экс-президента Украины Петра Порошенко она бы отправила копать Северо-Крымский канал.

Такое заявление Поклонская сделала во время интервью с телеведущей Ксенией Собчак, видео обнародовано в Youtube.

Уже в конце беседы с депутатом Госдумы Собчак предложила ей сыграть "супер-игру", в которой надо было сделать сложный выбор.

"Представьте военный трибунал, одного из этих людей надо казнить, по Вашему решению, а другого миловать. То есть одного под расстрел, а другого милуем. Очень сложный выбор", - сказала Собчак и вместе с тем показала фото Турчинова и Порошенко.

Как призналась сама Поклонская, этот выбор оказался для нее сложным и милости никто не заслуживает. Однако именно потому, что Турчинов лично приезжал в прокуратуру в 2014 году, она испытывает к нему особую неприязнь.

Что касается Порошенко, то его бы Поклонская помиловала, отправив отбывать наказание на колыму и копать Северо-Крымский канал.

Ранее мы писали об уголовном деле Турчинова, которое открыли против него за сдачу Крыма по заявлению Сергея Лещенко.

Также сообщали, что против Порошенко открыто более 58 уголовных дел.

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