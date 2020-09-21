Пять столичных школ закрыты на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. А в 122 школах на самоизоляцию и дистанционное обучение перевели 328 классов, в которых заболели ученики. Об этом в понедельник на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы держим ситуацию под контролем и проверяем соблюдение учреждениями образования регламентов работы. Там, где выявляют больных детей или педагогов, классы или школы отправляют на дистанционное обучение. Пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей - по одной школе в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах", – сказал мэр.

По данным городского головы, всего в столице 267 заболевших коронавирусом школьников и 127 педагогов.

В детских садах из-за выявленных случаев коронавируса закрыты 15 групп, а один детский сад закрыт на карантин. Заполненность детсадов состаляет около 50%.





На видео: Кличко о школах с 6:34

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве коронавирусом заразились почти три сотни человек, общее число заболевших достигает 20 000.

Также мы сообщали, что в Киевской области коронавирус обнаружили в 112 школах, учеников переводят на домашнее обучение.