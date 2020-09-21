В Святогорской лавре проходит организованный Украинской православной церковью международный форум "Люди мира". На нем выступил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич). Он призвал политиков прислушаться к голосу церкви и завершить войну в Украине.

Об этом сообщает в Фейсбук Центр информации УПЦ.

В выступлении владыка Антоний вспомнил слова одного святого, сказавшего, что в человеческом обществе есть один страшный грех - грех войны, когда человек перестает видеть перед собой друга, соседа, соотечественника и просто человека как образ и подобие Божие.

"На войне люди смотрят друг на друга через прицел оружия. Когда даже дети различают, как свистит пуля от того или иного автомата, это очень страшно. Поэтому для нас важнее всего сделать все, чтобы их будущее было мирным. И здесь надо спешить, ведь война играет очень плохую роль. Люди привыкают к войне, привыкают даже к смерти. Кроме того, происходит сакрализация войны как таковой. Мы с самого начала говорили, что война это плохо, что нельзя воевать, нельзя разделять свой народ. Мы очень хотели бы, чтобы политики прислушались к голосу церкви, а голос церкви - это голос народа", - сказал митрополит.

По словам управляющего делами УПЦ, церковь с первых дней конфликта выступала против войны и по сей день делает все, чтобы снизить градус агрессии.

"Церковь будет делать все возможное для мира, и она делает. Священники и по ту, и по эту сторону поддерживают духовно людей, чтобы люди остались людьми по своим качествам, чтобы они не жили агрессией. Мы понимаем, что даст Бог - и война закончится. Но внутренняя агрессия, с которой человек уже жил много лет, никуда не денется, и эта сила агрессии будет где-то проявляться", - констатировал митрополит.

Он добавил, что исцелить от этой агрессии помогает церковь, вера в Христа.

Как писала "Страна", УПЦ инициировала проведение форума "Люди мира" для поиска путей прекращения войны на Донбассе в середине августа.

Мы подробно рассказывали о целях работы этого форума. Также мы приводили обращение в рамках форума предстоятеля УПЦ - митрополита Онуфрия.