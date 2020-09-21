Киевский апелляционный суд признал невиновным экс-заместителя мэра Киева Виталия Кличко Владимира Слончака, который напал на сотрудников патрульной полиции.

Соответствующее решение было принято Коллегией судьей судовой палаты по рассмотрению криминальных дел Киевского апелляционного суда.

По словам Слончака, дело против него было изначально спровоцировано и раздуто искусственно.

"Своим решением суд подтвердил мою невиновность, на чем я настаивал изначально. В этом деле я стал жертвой политический интриг, ситуация была раздута искусственно для того, чтоб скомпрометировать мое тогдашнее руководство. Я рад, что ситуация движется к логическому завершению, сделан очень важный шаг", - сказал он.

Также Слончак признал, что его поведение во время произошедшего действительно было несколько несдержанным и добавил при этом, что будет бороться за свою репутацию до конца.

"Я повел себя эмоционально и хочу принести свои извинения людям, которых эта ситуация задела косвенно. В то же время подчеркиваю, что дорожу своей честью и репутацией, а значит, буду бороться до конца, чтобы мое имя не было опорочено из-за чьих-то политических амбиций", - добавил экс-заместитель мэра Киева.

Напомним, инцидент при участии Слончака произошел в Киеве 26 апреля. Патрульные за нарушение ПДД остановили автомобиль, за рулем которого была депутат Киеврады Людмила Костенко, а пассажиром - Владимир Слончак. Замглавы КГГА стал угрожать полицейским увольнением и бросаться на одного из них.

После этого Кличко уволил своего заместителя, а суд отправил Слончака под ночной домашний арест.