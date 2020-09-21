Денежную сумму в 1,2 миллиона гривен обнаружили во время обыска правоохранители среди продуктов в холодильнике дома у менеджера "Укрзализныци", которого подозревают в причастности к коррупции в сфере контейнерных перевозок. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, в одесском филиале ПАО "Укрзализныця" действовала коррупционная схема контейнерных перевозок. Оперативники установили, что должностные лица искусственно создали для филиала "Укрзализныци" заведомо невыгодные условия курсирования регулярных контейнерных поездов. Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала эту часть рынка.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали вывод в тень через фиктивные фирмы более 4 миллионов гривен, которые были попросту присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.



Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях Укрзализныци и офисе коммерческой структуры сотрудники СБУ обнаружили оригиналы печатей фиктивных фирм, черновую бухгалтерию и материалы переписки фигурантов.

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