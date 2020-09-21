Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова выразила обеспокоенность тем, что в Украине недостаточно лояльно относятся к ЛГБТ-сообществу. В частности, его дискриминируют радикалы правого толка.

Пост на эту тему омбудсмен написала в Фейсбук.

В начале записи Денисова отметила, что повышение уровня лояльности к ЛГБТ-сообществу в обществе и содействие геям, лесбиянкам, трансгендерам и так далее со стороны органов государственной власти является важным маркером развития Украины и движения ее вперед как части европейского сообщества.

Однако несмотря на отдельные положительные моменты в этом плане до сих пор нерешенными остались большинство проблемных вопросов, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ, считает омбудсмен.

"В частности, во время осуществляемого уполномоченным мониторинга средств массовой информации и социальных сетей, а также обработки обращений отдельных лиц и правозащитных организаций, в 2020 году выявлены отдельные случаи распространения языка вражды, а также дискриминационные сообщения по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности", - написала Денисова.

Затем она добавила, что особое беспокойство вызывают "распространенные в 2020 году нарушения прав участников маршей равенства, а также проведение так называемых "агитационных рейдов" ряда праворадикальных группировок, во время которых они совершают дискриминационные действия как в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, так и в отношении других лиц, которые, по их мнению, могут быть отнесены к этому сообществу".

Омбудсмен сообщила, что направила запросы в правоохранительные органы по месту совершения нарушений о необходимости надлежащего расследования указанных случаев, в том числе с учетом вероятного мотива нетерпимости по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Также для системного решения проблемы распространения преступлений на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности Денисова обратилась к председателю Национальной полиции с просьбой принять меры и обеспечить надлежащее реагирования сотрудниками полиции на инциденты, совершенные на почве нетерпимости.

Денисова призвала органы государственной власти вести постоянную работу для обеспечения равенства прав и свобод для всех, в том числе независимо от их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Как писала "Страна", в воскресенье в Запорожье, где впервые прошел марш ЛГБТ, полиция задержала радикала с пистолетом. Видимо, с этим инцидентом и связан пост Денисовой.

Мы также сообщали, что в конце августа в Одессе националисты набросились на участников марша за права ЛГБТ и охранявших их полицейских.