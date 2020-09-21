США вводит санкции против Ирана из-за ядерной программы и против президента Венесуэлы Николаса Мадуро - из-за сотрудничества с этой исламской республикой. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео со ссылкой на указ, подписанный 21 сентября президентов Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что ограничительные меры вводятся в отношении пяти иранских ученых за участие в ядерной программе страны, а также против Мадуро, который, по данным Госдепа, сотрудничал с Ираном два года, помогая "обойти оружейное эмбарго ООН".

Также Вашингтон вводит ограничительные меры против Минобороны Ирана республики.

"Первый шаг в соответствии с этим указом, ввожу санкции в отношении министерства обороны Ирана и логистических подразделений ВС [Ирана] ... Мы также вводим санкции в отношении Мадуро за связи с Ираном", - заявил Помпео.

Он отметил, что США не только вводят санкции, но и восстановят оружейное эмбарго против Тегерана.

Ранее "Страна" писала о том, что в Совбезе ООН высказались против антииранских санкций, о которых объявили в США.

Также мы сообщали, что в Венесуэле от Covid-19 умер близкий соратник президента Мадуро.