Белорусскую оппозиционерку, которую подозревают в причинении вреда национальной безопасности, оставили под арестом. Такое решение принял Минский городской суд. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье" в своем телеграм-канале.

"Жалобу адвокатов суд рассмотрел в закрытом режиме, оставив ее без удовлетворения. В рамках дела о призывах к захвату власти член президиума Координационного совета белорусской оппозиции может остаться в СИЗО до 8 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборы президента, которые прошли 9 августа. Победителем тогда объявили действующего главу страны Александра Лукашенко, который находится на этом посту уже 26 лет. Оппозиция не признала объявленные властями результаты выборов, считает их сфальсифицированными.

18 августа был создан Координационный совет по передаче власти в стране путем проведения новых выборов. Однако в официальном Минске объявили этот орган неконституционным. Сейчас практически все члены президиума совета либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

7 сентября была задержана Колесникова. 9 сентября Следственный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти.