На автодороге Владиславка - Карапиши, что в Мироновском районе Киевской области, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Две пассажирки последнего, мать и дочь, погибли.

Об этом сообщает в Фейсбук отдел коммуникации полиции Киевской области.

На место происшествия прибыли сотрудники следственного управления полиции Киевщины, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, спасатели и медики.

Правоохранители уже выяснили некоторые обстоятельства аварии. Местный житель за рулем легковушки "Chery Amulet" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик "КAМАЗ".

От полученных травм 41-летняя пассажирка легкового авто погибла на месте происшествия, а ее 16-летняя дочь умерла в карете скорой медицинской помощи. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в реанимационное отделение.

По поводу ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", похожая авария произошла сегодня и под Хмельницком: там фура столкнулась с легковушкой. В ДТП пострадали трое взрослых и четверо детей.

Мы также рассказывали о недавней аварии в Черновицкой области, где легковое авто протаранило пассажирский микроавтобус.