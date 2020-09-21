Народный депутат Александр Юрченко заявил, что выдвинутые против него подозрения в получении неправомерной выгоды являются безосновательными.

Об этом он заявил на заседании по избранию ему меры пресечения в понедельник, 21 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Никакого отношения к тому, что представлено в материалах досудебного расследования, я не имею, никакие средства я не брал, никого к предоставлению мне каких-либо средств я не подстрекал и не вымогал", - сказал депутат.

Также он заявил, что уголовное преследование необходимо для "давления на тех, кто хочет, чтобы в Украине работало законодательство, регулирующее отходы".

"На меня возложены обязательства бороться с группами влияния... это (уголовное преследование - Ред.) цена борьбы за справедливость", - сказал он.

Напомним, Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах. "Страна" подробно писала о том, как НАБУ провоцировало "слугу народа" на взятку и грозит ли ему тюрьма.

Отметим, что 17 сентября фракция "Слуга народа" исключила народного депутата из своих рядов. Перед этим он написал заявление о выходе из фракции.

Также мы подробно писали об этом деле и о том, чем вообще известен приступивший закон "слуга народа".