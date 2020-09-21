Правительство Украины приняло постановление об организации и проведении предстоящих местных выборов во время карантина. Оно определяет условия их проведения на участках, а также требования и рекомендации к избирателям. В частности, на участках столы будут без скатертей, также там обустроят отделенную кабину с урной для избирателей с признаками респираторного заболевания.

Об сообщает пресс-служба ЦИК на странице в Facebook.

"Кроме паспорта, теперь обязательной будет и маска. Ее нужно снять только чтобы член комиссии идентифицировал вас. Советуем захватить и ручку. Дистанция 1,5 метра и температурный скрининг на входе", - говорится в сообщении.

В ЦИК добавили, что для легкой дезинфекции поверхностей в этот раз на столы не будут стелить скатерти. Кроме этого, для избирателей с признаками респираторного заболевания в помещении будет отдельная кабинка и ящик для голосования.

Избиратель на самоизоляции или обсервации сможет голосовать по месту пребывания. "Для этого нужно будет подать заявление в участковую избирательную комиссию", - добавили в ЦИК.

Напомним, выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что Минздрав уже разработал инструкции для безопасного проведения выборов.

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