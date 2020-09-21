У народного депутата Александра Юрченко, которому на прошлой неделе суд не смог избрать меру пресечения, правоохранители нашли незарегистрированный пистолет.

Как передает РБК-Украина, об этом во время нового заседания суда по избранию меры пресечения сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Оружие обнаружили 16 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в автомобиле парламентария во дворе дома его родителей, который находится в Броварском районе Киевской области.

На пассажирском сидении машины депутата сотрудники НАБУ увидели пистолет и мобильный телефон. Однако у правоохранителей не было санкции суда на обыск транспорта. На время, пока прокуроры получали это разрешение, возле автомобиля остались дежурить два детектива НАБУ.

На следующий день этих детективов попытались отогнать сам Юрченко и его адвокат.

Как отметил прокурор САП, у депутата нет разрешения на хранение оружия.

Ранее "Страна" рассказывала, что накануне первого, закончившегося ничем заседания суда, Юрченко был исключен из "Слуги народа".

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