Зеленский отправил послом в Италию бывшего мастера президентских церемоний
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Ярослава Мельника послом Украины в Итальянской Республике.
"Назначить Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в тексте указа №399/2020 от 21 сентября, опубликованном на сайте главы государства.
Известно, что 40-летний Ярослав Мельник последние пять лет работал руководителем Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента Украины.
В 2008-2010 годах был заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии при генеральном консульстве в Милан.
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