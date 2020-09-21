Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Ярослава Мельника послом Украины в Итальянской Республике.

"Назначить Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике", - говорится в тексте указа №399/2020 от 21 сентября, опубликованном на сайте главы государства.

Известно, что 40-летний Ярослав Мельник последние пять лет работал руководителем Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента Украины.

В 2008-2010 годах был заместителем руководителя торгово-экономической миссии посольства Украины в Италии при генеральном консульстве в Милан.

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