Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин сообщил, что может покинуть свой пост уже через месяц.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

"Если я не получу поддержку от власти, я буду вынужден уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут разочарованы, потому что мне доверяют и ждут от меня позитивных решений", - отметил Фокин.

Также он рассказал о сроках, когда может покинуть ТКГ.

"Я язык ультиматума не признаю. Нужно всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас на протяжении месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я наверное задумаюсь над этим", - добавил Фокин.

Напомним, 18 августа президент Владимир Зеленский ввел первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Позже, 30 августа, в интервью "Стране" Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей. Также он отметил, что готов ехать на временно неподконтрольную Украине часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент.