Полиция готовит подозрения Евгению Карасю - главарю ультраправой организации С14, которая известна нападениями на журналистов и тех, кого она считает "сепаратистами".

При Порошенко ее члены не скрывали, что работают в тесной связке с СБУ. После победы Зеленского на выборах президента организация залегла на дно. Однако в последнее время снова активизировалась.

А сегодня Карась заявил, что МВД готовит выдвинуть ему два подозрения "подвиги" двухлетней давности.

Как рассказали нам источники в правоохранительных органах, дел, по которым собираются привлечь к ответственности Карася на самом деле три.

Подробности - в материале "Страны".

Что заявил Карась

Праворадикал сегодня опубликовал у себя в телеграм видео. Там он заявил, что в пятницу ему, а также координатору С14 Сергею Мазуру были выписаны - но не вручены - подозрения по двум эпизодам.

"Подозрения, розыск, ФСБ. Какой-то дьявольский цирк из ничего. Это было бы смешно, если бы не беготня и слежка оперативной службы МВД и достоверное наличие выписанных в пятницу подозрений", - написал он.

Первый эпизод - атака на киевский офис "Союза православных журналистов", второй - нападение в Житомире на адвоката Андрея Гожия, который защищает журналиста Василия Муравицкого.

Карась заявляет, что не понимает сути подозрений: в офисе СПЖ они с журналистами "спокойно поговорили", а адвокат якобы атаковал толпу молодчиков из С14 сам по себе.

Однако история, видимо, Карася немало беспокоит - он даже созвал сегодня вечером под МВД своих сторонников.

Правда, пришло немного людей - всего несколько десятков, которые потребовали от полиции "прекратить политические репрессии".

Атака на журналистов и адвоката

Напомним фабулу дел, о которых говорит Карась.

Оба инцидента произошли в 2018 году. Тогда власть при Порошенко начала раскручивать антицерковную кампанию, направленную против Украинской православной церкви.

25 января радикалы ворвались в офис сайта "Союз православных журналистов" недалеко от Софийской площади в Киеве. Их было около тридцати человек. С работниками ресурса начали разговаривать на повышенных тонах, обзывать их, обвинять в сепаратизме. В общем, "кошмарить".

Журналистам предъявлялись претензии в том, что в офисе находится "экстремистская литература". Также радикалы требовали у сотрудников СПЖ показать, что у них на мониторах.

Среди "гостей" был и сам Карась. Большинство националистов были в балаклавах. Они заявляли, что нашли в офисе листовки "бойкот Рошен", книги с утверждениями о том, что в Украине идет гражданская война, материалы о Филарете и Волынской резне.

Сотрудники сайта вызвали полицию. А националисты покинули помещение, прихватив с собой жесткий диск одного из компьютеров, а также взяв несколько брошюр со стола.

Уже через несколько дней было открыто уголовное дело по статье 162 УК "Незаконное проникновение в жилище либо иное помещение". Санкция - штраф, исправительные работы или до трех лет заключения.

Второе дело - это нападение на адвоката Андрея Гожия и журналиста Андрея Лактионова в Житомире 28 сентября. Это произошло на суде по журналисту Василию Муравицкому, которого обвиняют в госизмене за статьи о Крыме.

Несколько десятков радикалов находились в суде. И после окончания заседания набросились на адвоката и журналиста. Их толкали и наносили удары.

Что интересно, сам Карась видео обоих инцидентов уже у себя в социальных сетях удалил.

Дело было открыто по двум статьям - 398 ч.2 Уголовного кодекса (насилие против адвоката) и 345-1 ч.2 (нападение на журналиста).

Также данный случай вошел в отчет Верховного комиссара ООН по правам человека.

Как расследуются эти дела

Как выяснила "Страна", по делу "Союза православных журналистов" не так давно пошла активизация - сотрудников сайта вызвали в полицию для опознания Карася и других непрошенных гостей, которые вломились в офис два года назад.

Сам глава С14 также присутствовал на опознании. О чем он в своем видео почему-то не упомянул.

Что же до нападения в Житомире, то последние подвижки по этому делу наблюдались еще прошлым летом. Прокуратура области признала, что полиция ненадлежащим образом ведет расследование. И заявили, что проверит этот факт.

Правда, с тех пор о результатах проверки ничего не известно.

"Дело длится два года. За это время я поучаствовал в 3-х следственных действиях: 2 допроса и 1 следственный эксперимент - показывал куда меня били", - рассказал "Стране" адвокат Андрей Гожий.

О том, что Карасю готовят подозрение по нападению в Королевском суде Житомира, адвокат не подтвердил, и не опроверг, сославшись на тайну следствия.

При этом источники в правоохранительных органах подтвердили "Стране" активизацию обоих указанных дел - и по СПЖ, и по Житомиру (в последнем случае по делу проходит также соратник Карася Мазур). А также сообщили, что готовятся документы еще по одному инциденту, связанному с С14. То есть против Карася могут выдвинуть в целом не два, а три подозрения.

Он не стал раскрывать суть третьего дела.

В тоже время стоит напомнить, что главарь С14 отметился во многих криминальных эпизодах и провокациях. В частности, еще в 2015 году ходили слухи о его причастности к убийству Олеся Бузины (что Карась потом отрицал). А совсем недавно против Карася было открыто уголовное производство по поводу его угроз в адрес нашей редакции.

В любом случае, налицо активизация действий правоохранительных органов в отношении ультраправых, которые отметились в разных насильственных акциях. Правда, важный вопрос - насколько хватит политической воли продолжить этот курс, а не как обычно "дать заднюю" после протестов националистов.

"Страна" будет следить за развитием событий.