На прошлой неделе полиция задержала членов закарпатского отряда Правого Сектора "Сонечко", участвовавших в перестрелке в Мукачево. Речь идет о командире отряда Романе Стойке с позывным "Чесный" и Руслане Каганце с позывным "Комендант".

В розыск оба были объявлены еще 26 июня 2016 года по целому ряду статей Уголовного кодекса.

"Страна" ознакомилась с материалами уголовного производства и выяснила, что вообще происходит с расследованием этого резонансного события.

Задержаны, но отпущены под домашний арест

Обоих ключевых участников мукачевских событий 2015 года полиция все эти годы особо и не искала. Материалы дела были положены в долгий ящик.

Но сейчас произошла активизация - Стойку и Каганца нашли и отправили под домашний арест с электронными браслетами.

Кроме перестрелки 11 июля 2015 года, членам отряда ПС "Сонечко" правоохранители инкриминируют еще несколько тяжких преступлений. Судя по материалам уголовного производства, правосеков также подозревают в инциденте, который случился еще 15 июня 2014 года.

Тогда трое местных жителей во главе с Романом Стойкой возле села Русские Комаривцы и Дубровка в Ужгородском районе Закарпатской области избили нескольких пограничников. Которые в этот момент выполняли служебные обязанности. Пограничников побили из-за чересчур "навязчивого" интереса к содержимому багажников автомобилей, которые пересекали границу. За рулем сидели друзья и знакомые Романа Стойки.

А 19 июня 2014 года члены уже сформированного на тот момент отряда ПС "Сонечко" "наехали" на зал игровых автоматов под названием "Роял Лото" в Ужгороде на площади Кирилла и Мефодия 5.

Правосеки в балаклавах и капюшонах ворвались в помещение вооружившись кувалдами, разгромили в щепки тринадцать игровых автоматов, несмотря на попытки администратора показать государственную лицензию на деятельность заведения. Ущерб от погрома согласно протоколам полиции, составил 73 тысячи 160 гривен.

Кроме этого, в материалах уголовного производства отмечается, что члены отряда "Сонечко" во главе с Романом Стойкой неоднократно запугивали пограничников и таможенников, а также угрожали местным бизнесменам.

Впрочем, часть подвигов членов отряда "Сонечко" так и осталась за кадром уголовного производства.

Во всяком случае, в материалах не упомянуто о том, как закарпатские правосеки пытались подчинить своего контролю потоки нелегальной контрабанды через границу, а также борьбу с закарпатскими наркобаронами за контроль над производством и контрабандой наркотиков.

Тем не менее, источники "Страны" в полиции подтверждают, что именно это стало причиной перестрелки с людьми Михаила Ланьо.

Оружие отправили в схроны

Судя по материалам уголовного производства, основные претензии выдвинуты Роману Стойке и Руслану Каганцу по факту вооруженного сопротивления представителям власти, блокированию дорог в ходе перестрелки, хранению и применению нелегального оружия, ограничению свободы человеку – после перестрелки двое правосеков из отряда "Сонечко" захватили местного подростка, пасшего коз на околице села Бобовищи и прикрываясь им от милиционеров, ушли в лес.

Также есть претензии по материальному ущербу, причиненному милиции и частным лицам в ходе уличного боя. В ходе перестрелки в Мукачево 11 июля 2015 года, были уничтожены служебные автомобили Мукачевского райотдела милиции - два Фольксвагена Пассат, и повреждены еще семь. Ущерб по документам производства составил более миллиона гривен. Кроме этого пострадали и обычные жители Мукачево – в результате перестрелки пулями и осколками гранат были повреждены 7 частных домов, АЗС "Народная", несколько магазинов и три частных автомобиля.

Интересно, что в материалах уголовного производства детально перечислено то, чем были вооружены в момент перестрелки члены отряда ПС "Сонечко". Это привезенные из АТО автоматы АК различных модификаций, пулеметы Калашникова, винтовки СВД с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы Скорпион, пистолеты ПМ, свето-шумовые гранаты и боевые гранаты РГД-5, Ф-1, РГО, РГН, гранатометы РПГ-22 , РПГ-26, карабины Форт, Вепрь, Тигр, Сайга и Орсис – эти охотничьи ружья были переделаны в боевые.

По данным "Страны", боевые стволы по сей день спрятаны в горных схронах и ждут очередного "мукачевского восстания", как называют перестрелку члены отряда ПС "Сонечко".

При этом остается открытым вопрос - почему милиция и СБУ до момента перестрелки делали вид, что нет ни вооруженной махновщины в области, ни угроз, ни избиений пограничников, таможенников и предпринимателей.

И кто конкретно крышевал "Правый сектор" и его деятельность в Закарпатье.