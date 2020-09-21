Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал, почему в ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил информацию о том, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси.
Об этом сообщает "Интерфакс", в понедельник, 21 сентября.
"Министры обсуждали санкции (против Беларуси - Ред.). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель.
Он добавил, что этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете на этой неделе, однако не уточнил, когда.
К тому же, как сказал Боррель, все главы МИД ЕС считают президентские выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признают их результаты.
"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - заявил глава дипломатии ЕС.
Он добавил, что министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ".
Напомним, в конце августа стало известно, что в Евросоюзе хотели скорее ввести санкции против Беларуси. Перед этим на встрече в Берлине главы МИД ЕС договорились расширить санкции в отношении республики и договорились добавить в санкционный список больше людей.
В то же время принятие ЕС санкций против Минска блокируются властями Кипра. Это связано с тем, что страна требовала от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.