Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил информацию о том, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси.

Об этом сообщает "Интерфакс", в понедельник, 21 сентября.

"Министры обсуждали санкции (против Беларуси - Ред.). И хотя есть явное желание принять эти санкции, сегодня сделать это было невозможно, поскольку это требует единогласия, а достигнуть его сегодня не удалось", - сказал Боррель.

Он добавил, что этот вопрос будет рассматриваться главами государств и правительств на Евросовете на этой неделе, однако не уточнил, когда.

К тому же, как сказал Боррель, все главы МИД ЕС считают президентские выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признают их результаты.

"Все мы не признаем легитимность Лукашенко по итогам процесса, который мы считаем сфальсифицированным. Мы считаем эти выборы сфальсифицированными и не признаем их результат", - заявил глава дипломатии ЕС.

Он добавил, что министры иностранных дел ЕС "призывают к новым, свободным, честным выборам под наблюдением экспертов ОБСЕ".

Напомним, в конце августа стало известно, что в Евросоюзе хотели скорее ввести санкции против Беларуси. Перед этим на встрече в Берлине главы МИД ЕС договорились расширить санкции в отношении республики и договорились добавить в санкционный список больше людей.

В то же время принятие ЕС санкций против Минска блокируются властями Кипра. Это связано с тем, что страна требовала от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.