Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разрешила работу учебных заведений и пассажирского транспорта на территориях, которые отнесены к "красной зоне".

Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщила пресс-служба Кабинета Министров.

При принятии решений по карантинным ограничениям на территориях, отнесенных к "красному" уровню эпидемической опасности с 00:00 22 сентября, Госкомиссия учла предложения региональных комиссий.

Так, на всех 14 областях, которые относятся к "красной зоне" (Чоп Закарпатской области, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области, Бережаны, Залещицкий, Збаражский, Тернопольский районы Тернопольской области, Славута и Волочисский район Хмельницкой области, Канев Черкасской области, Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области, Нежин и Носовский район Черниговской области) ограничен:

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания (за исключением торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами).

При этом можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставкой заказов.

Также в Чопе, Перемышлянском и Пустомытовском районах, Бережанах, Залещицком, Збаражском, Тернопольском районах, Славуте и Волочисском районе, Каневе, Герцаевском и Кельменецком районах ограничена посадка пассажиров в транспорт пригородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

Кроме того, в Чопе ограничены пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным, городским транспортом (кроме легковых автомобилей с количеством пассажиров, включая водителя, не более 5), разрешен служебный транспорт с заполняемостью в пределах мест для сидения.

В Чопе, Каневе, Славуте и Волочисском, Герцаевском и Кельменецком районах также ограничено посещение учебных заведений, однако в Славуте и Волочисском районе разрешено посещение детских садов.

Напомним, в ночь на понедельник, 21 сентября, в Украине начали действовать новые правила карантинного зонирования.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Степанов рассказал о новых правилах введения ограничений в регионах "красной" коронавирусной зоны.