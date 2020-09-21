Участок магистрального газопровода "Киев - Западная Украина - 1" (КЗУ-1) в Киевской области, на котором 15 сентября произошел взрыв, работает в штатном режиме. Об этом сообщил глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в соцсети.

"Последствия ЧС на газопроводе уже ликвидированы, и этот участок работает в штатном режиме. Мы обязательно будем информировать о результатах экспертизы и причинах данной ситуации", - говорится в сообщении.

По словам Макогона, каждая авария или ЧС на объектах газотранспортной инфраструктуры являются предметом профессионального и всестороннего анализа с целью не допустить ее повторения. В этой связи он призвал политиков и экспертов воздержаться от установления причин инцидента в Чабанах "по фото".

Напомним, в ночь на вторник, 15 сентября, в Чабанах Киевской области прогремел взрыв. Причиной инцидента стала разгерметизация на участке газопровода.

Ранее мы писали, что после взрыва трубы, газ не перекрывали около двух часов.