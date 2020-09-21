Партия "Голос" объявила двадцатку кандидатов в Киевский городской совет на предстоящих местных выборах. Возглавил список бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов. На должность столичного городского головы от партии "Голос" будет баллотироваться украинский шоумен Сергей Притула.

Об этом написал Нефедов на своей странице в Facebook.

Так, на выборы пойдут президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош, действующий внефракционный депутат Киевсовета Константин Богатов и бывший заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

В пятерке претендентов также волонтер, доброволец первой отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Алина Михайлова и представитель IT-сектора Григорий Маленко.

Кроме того, от "Голоса" будут баллотироваться владелец инвестиционной компании Тарас Козак, контрразведчик Василий Попатенко и руководитель Киевской городской организации "Демократический альянс" Ольга Гвоздик.

Двадцатка кандидатов от "Голоса" выглядит так:

Максим Нефедов Зоя Ярош Константин Богатов Алина Михайлова Григорий Маленко Тарас Козак Александр Линчевский Василий Попатенко Ольга Гвоздик Дарья Васильченко Станислав Медведенко Мария Карнаухова Вадим Васильчук Виолетта Пашутина Эдуард Тригубов Юлия Кеплина Роман Колесник Егор Недашковский Елена Олейник Артем Стельмашов

Ранее мы писали, кого официально выдвинул УДАР в кандидаты на пост мэра Киева.

Также публиковали список кандидатов на выборы в Киевгорсовет партии "За будущее".