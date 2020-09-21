Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого в Томске сопровождала Мария Певчих, сегодня сообщил, что из-за пребывания в коме он пропустил 20-летие со дня свадьбы с его женой Юлией (годовщина была 26 августа). А также, как ее присутствие повлияло на его состояние после отравления. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, последние события в их семье развивались по классическому киносценарию о любви и коме. Пока оппозиционер был в коме, жена разговаривала с ним, пела, включала музыку. Однако он этого не помнит. Первые воспоминания после отравления у Навального связаны уже с выходом из комы.

"Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придет Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Даже если мне удается разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать", - поделился своими воспоминаниями Навальный.

Он написал, что его ощущениям есть научное объяснение.

"Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своем опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии", - добавил Навальный.

Ранее "Страна" писала о том, что Навальный потребовал вернуть одежду, которую с него сняли в омской больнице.

Также мы сообщали, что опубликовано видео с таинственной спутницей Навального Марией Певчих.