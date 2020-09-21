Компания "Microsoft" приобрела "ZeniMax Media", материнскую компанию "Bethesda Softworks" - одного из самых крупных разработчиков и издателей игр.

Об этом в понедельник сообщил журналист издания "Bloomberg" Джейсон Шрайер.

По его словам, сумма сделки составила $7,5 миллиарда.

Теперь Microsoft принадлежат такие франшизы как:

The Elder Scrolls;

Fallout;

Wolfenstein;

Doom;

Dishonored;

Prey;

Quake;

Starfield.

Сама "Microsoft" также подтвердила сделку в официальном блоге Xbox.

"Игры Bethesda всегда занимали особое место на Xbox и в сердцах миллионов игроков по всему миру. Наши команды имеют богатую историю совместной работы: от потрясающего первого Doom и его движка id Tech до Bethesda, которая представила свою первую консольную игру для оригинальной Xbox, революционную The Elder Scrolls III: Morrowind", – заявил глава Xbox, Фил Спенсер.

По его словам, теперь компания будет добавлять легендарные франшизы издателя "Bethesda" в сервис "Xbox Game Pass" для консолей и ПК.

Кроме того, благодаря сделке, игры The Elder Scrolls VI и Starfield будут доступны подписчикам сервиса Xbox Game Pass в день релиза.

Директор и исполнительный продюсер компании Bethesda Game Studios, Тодд Говард, уже отреагировал на сообщение о сделке между Microsoft и Bethesda Softworks.

"Мы глубоко верим в фундаментальную силу игр, в их способность объединять, расширять возможности и приносить радость. И вера, которую мы должны донести до всех – независимо от того, кто вы, где живете или на чем играете. Независимо от размера экрана, контроллера или вашей способности его использовать. Мы не можем придумать лучшую команду людей, с которыми можно было бы заниматься этим, чем в Xbox", – говорится в заявлении Тодда Говарда на официальном сайте Bethesda.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft не станет новым владельцем американского сегмента TikTok.

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