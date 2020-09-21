В 112 школах, расположенных в Киевской области, обнаружили коронавирус. В связи с этим 17 908 учеников и учителей были переведены на дистанционное обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Так, на самоизоляции находятся 144 отдельных классов в 81 учебном заведении. В общей сложности это 3 969 учеников.

Полностью на дистанционную форму обучения были переведены 31 заведение, где обучается 13 939 учащихся.

Вместе с тем, обучение было восстановлено в Ирпенской школе №15, а также Песковской гимназии.

Напомним, в Минздраве при формировании предложений касаемо бюджета на следующий год прописали повышение заработной платы врачам до 22-25 тысяч гривен минимум.

Также "Страна" рассказывала, что в Нежине, несмотря на попадание в "красную" зону, не намерены закрывать учебные заведения.