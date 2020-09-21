В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале в понедельник, 21 сентября, взрывотехники, кинологи и правоохранители искали взрывчатку. О заминировании сообщил неизвестный. Из помещения вокзала эвакуировали всех пассажиров и работников, а посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы. Поезда курсировали по графику.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

Менее, чем через час сообщение дополнили новой информацией.

"Работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве восстановлена. Он работает в штатном режиме", говорится в сообщении.

Напомним, в конце августа в Николаеве пассажир опоздал на поезд и решил его "заминировать", тогда пришлось эвакуировать 700 человек.

Также мы сообщали, что парня, "заминировавшего" мост Метро в Киеве признали вменяемым и выпустили из психбольницы.