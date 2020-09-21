Главы МИД стран Европейского Союза не смогли договориться о санкциях в отношении Беларуси.

Об этом в понедельник, 21 сентября, пишут "РИА Новости".

Отмечается, что этот вопрос был передан на уровень лидеров государств-участников общеевропейского объединения.

О том, что ЕС собирается ввести ограничения протий действующих белорусских властей из-за ситуации в республике после выборов 9 августа стало известно в конце августа.

По информации агентства, в санкционный список входят 40 человек, однако обсуждение деталей все еще продолжается.

В то же время, по данным "Bloomberg", принятие ЕС санкций против Минска блокируются власти Кипра, увязывая свое согласие на этот шаг с введением санкций против Турции из-за буровых работ в экономической зоне островного государства.

Сегодня стало известно, что Кипр передумал блокировать введение санкций против Беларуси.