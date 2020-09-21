В Греции количество жертв мощного шторма "Янос", который бушевал на выходных, возросло до трех человек. В центральной части страны нашли тело мужчины.

Об этом сообщает Kathimerini.

По информации властей, тело пропавшего без вести 62-летнего мужчины было обнаружено за пределами города Кардица. Сейчас продолжаются поиски женщины, которую считают пропавшей без вести в соседнем районе.

В сети публикуют видео недавнего шторма.

Напомним, на этих выходных запад Греции оказался в эпицентре редкого ураганоподобного шторма "Янос", который известен как феномен "средиземноморского урагана".

Позже "Страна" рассказывала, что появилась первая информация о жертвах стихии. При этом с начала речь шла о двух смертях и одном пропавшем без вести.