В понедельник, 21 сентября, в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области прошел форум "Люди мира". В нем участвовали жители Донбасса и других регионов Украины, откликнувшиеся на обращение Украинской Православной Церкви (УПЦ).

Идея Форума состоит в том, чтобы включить в переговорный процесс по Донбассу обычных людей, непосредственно пострадавших от войны на Востоке Украины.

Сегодня во время форума выступил с обращением по миротворческому процессу в Украине блаженнейший митрополит Онуфрий, предстоятель УПЦ.

"Мир - это Божий дар....Война - это кровь, страдания, слезы. Как правило, в войнах, с их большими геополитическими, политическими, экономическими и другими интересами, сильные мира сего не видят простых людей, не чувствуют их боли, страданий и переживаний. Именно поэтому сегодня на Форуме мы прислушиваемся к свидетельству простых людей, живущих в прифронтовой зоне и особенно страдают от войны. Цель сегодняшнего нашего общения заключается в том, чтобы с одной стороны показать простых людей и их страдания, а с другой - засвидетельствовать сильное желание мира" - обратился предстоятель УПЦ.

Он добавил, что первым шагом на пути к миру "должно быть установление человеческого общения между обеими сторонами конфликта".

По его словам, финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение. "Не из мести и обид, а из прощение открывается путь к примирению. С принятия обеими сторонами конфликта общего будущего, того будущего, которое они сами построят вместе в мире начнется новая страница в истории нашей общей многострадальной страны", - добавил митрополит Онуфрий.

Напомним, "Страна" анонсировала сегодняшний форум. К тому же мы публиковали разговор с участниками "Люди мира" о войне, мире и смысле мероприятия, о котором подробнее почитать можно здесь.