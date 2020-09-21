В понедельник, 21 сентября, режиссер британского телесериала "Чернобыль" Юхан Ренк впервые посетил Зону отчуждения, где встретился с оператором четвертого энергоблока ЧАЭС.

Об этом говорится на странице "Чернобыль ТУР" в Facebook.

"Режиссер сериала НПО "CHERNOBYL" Юхан Ренк (Johan Renck) впервые посетил Чернобыльскую зону и встретился с оператором 4 энергоблока ЧАЭС, на котором произошла авария. Юхан Ренк проехал специальным туристическим маршрутом, который был составлен по локациям его сериала. Город Припять, пожарная часть, больница, квартира Дятлова, "мост смерти» и даже бомбоубежище в здании ЧАЭС, где находился первый штаб ликвидации, - режиссер посетил все эти места и, отказавшись от обеда, даже успел посмотреть ЗГРЛС Дуга", - говорится в сообщении.

В ходе поездки Ренк встретился с оператором четвертого энергоблока Алексеем Бреусом.

"Насколько бы ни было важно читать книги или смотреть фильмы про исторические события, все это не сравнится с возможностью стоять на месте событий, видеть все собственными глазами и чувствовать эти эмоции", - сказал режиссер.

Режиссер сериала "Чернобыль" приехал в Зону отчуждения. Фото: facebook.com/chernobyltour

Напомним, правоохранители не дали гражданам вынести из Чернобыльской зоны отчуждения 300 кг радиационных лесных ягод и 20 кг фонящих грибов.

А до этого в зоне ЧАЭС поймали жителей Ровенской области, которые собрали 200 кг фонящей черники на продажу.