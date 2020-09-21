Компания "Airbus" представила три концепции самолетов будущего, которые во время полета не будут выбрасывать углекислый газ. Для этого компания намерена перейти на водород в качестве основного топлива.

Об этом пишет издание "Аvianews".

Как отмечается, первые два самолета похожи на существующие авиалайнеры. Один из них будет работать на реактивных двигателях и сможет перевозить 120-200 пассажиров на 3700 км.

Водород в жидком виде предполагается перевозить в хвосте за перегородкой, которая обеспечивает герметизацию салона.

Прообразом второго авиалайнера станут существующие региональные турбовинтовые самолеты. В Airbus предполагают, что воздушное судно такого типа сможет летать на расстояние до 1800 км и перевозить до 100 пассажиров.

Третья концепция "летающего крыла" является новой для гражданской авиации и нигде сейчас не используется для коммерческих перевозок. Предполагается, что весь фюзеляж будет представлять из себя крыло, внутри которого разместятся салон на 200 пассажиров и топливные баки.

Как подчеркнули в компании, такая концепция позволяет прорабатывать разные компоновки салона и расположения топливных баков.

Представленные концепции являются отправной точкой для проведения дальнейших исследований по созданию самолета, не выбрасывающего углекислый газ. Именно поэтому финальная версия авиалайнеров в случае, если проект станет реальностью, может значительно отличаться от концепций.

"Airbus" рассчитывает, что на коммерческом рынке водородные самолеты появятся в 2035 году, но признают, что их использование потребует значительного изменения инфраструктуры аэропортов.

Напомним, ранее сообщалось, что Airbus не сможет восстановить докризисные объемы производства ранее 2025 года.

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