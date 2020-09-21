В понедельник, 21 сентября, Краматорский районный суд в очередной раз отложил рассмотрение дела об убийстве жителя Авдеевки, которое в 2017 году совершил сотрудник СБУ. Адвокат со стороны потерпевших Валентин Рыбин приковал себя наручниками в здании суда, чтобы вынудить назначить новое заседание.

Соответствующее видеообращение обнародовано в Facebook.

Так, по словам Рыбина, последнее заседание по делу состоялось 8 сентября. Сегодня и завтра, 21-22 сентября, должны были состояться судебные заседания, в которых должны были допрашивать свидетелей, а также проводить процессуальные действия.

"Однако в пятницу секретарь судебного заседания уведомил меня СМСкой о том, что судебного заседания не будет. Я посчитал это попыткой срыва судебного заседания, сегодня прибыл в Краматорский суд. Оказалось, действительно, одна из судей находится в отпуске", - сказал адвокат.

По его словам, следующее заседания коллегия судей предлагает провести 10 ноября.

"Таким образом в уголовном производстве о жестоком убийстве похищенного человека представителем власти намечается перерыв в два месяца. Я считаю, что ожидание правосудия престарелой матерью погибшего Володи Яремина является уже пыткой, не могу допустить скотского отношения суда к потерпевшим в этом производстве и принял для себя решение ожидать следующего заседания в здании Краматорского суда. Я буду это делать, пока не будет назначена дата ближайшего судебного заседания, либо пока не наступит 10 ноября", - заявил Валентин Рыбин.

Напомним, ранее адвокат Валентин Рыбин уже рассказывал о подробностях дела об убийстве жителя Авдеевки сотрудником СБУ в 2017 году. Так, майор СБУ Вадим Федорчук обвиняется в том, что в марте 2017 года, будучи пьяным, он вместе с двумя военнослужащими 72 ОМБР выкрал, а затем жестоко забил до смерти жителя Авдеевки Еремина.

Также мы сообщали, что, по словам адвоката, суд уже давно затягивает рассмотрение этого дела.